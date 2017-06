Prozess in Berlin : Attacke auf U-Bahn-Treppe: Opfer als Zeugin erwartet

vergrößern 1 von 1 Foto: Paul Zinken 1 von 1

Auch die Geschädigte wird als Zeugin vor dem Landgericht erwartet. Der Angeklagte soll die damals 26-Jährige im Oktober 2016 mit einem wuchtigen Tritt in den Rücken eine Treppe hinuntergetreten haben. Der Angriff auf die arglose Passantin im U-Bahnhof Hermannstraße im Stadtteil Neukölln hatte bundesweit Entsetzen ausgelöst.

Der aus Bulgarien stammende Angeklagte hatte zu Prozessbeginn am Montag gestanden und um Entschuldigung gebeten. Er sei der Mann auf dem von der Polizei verbreiteten Video einer Überwachungskamera, erklärte der Angeklagte über seine Verteidiger. An die Tat habe er aber keine Erinnerung. Er habe unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol gestanden. Die Frau war mit dem Gesicht voran gestürzt. Sie erlitt einen Armbruch und eine Platzwunde am Kopf.

von dpa

erstellt am 29.Jun.2017 | 05:34 Uhr