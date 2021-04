Tiere : Australier findet Schlange im Salat

Wenn sich die Salatblätter wie von selbst bewegen ... in Australien hat ein Junge in einer Tüte mit Römersalat eine Schlange entdeckt. Noch ist unklar, wie das giftige Tier in die Verpackung gekommen ist.

Sydney | Eine Familie im australischen Sydney hat nach einem Supermarktbesuch eine giftige Schlange in einer Salattüte entdeckt. Bei dem Reptil handelte es sich Medienberichten zufolge um eine blassköpfige Schlange (Pale-headed Snake), ein eigentlich scheues Tier, das aber schnell nervös wird, wenn es sich bedrängt fühlt. „Vergangene Nacht hat mein Sohn ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.