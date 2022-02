10. Todestag : Ausverkauf einer Ikone - Was von Whitney Houston bleibt

Whitney Houston wurde zum Symbol des größten Aufstiegs - und des tiefsten Sturzes. Die Jahrhundertsängerin starb vor zehn Jahren. Doch die Hallen füllt sie noch heute.

Whitney Houston steht fast jeden Abend in Las Vegas auf der Bühne und singt ihre größten Songs. Nun ja, es ist eine Popkönigin aus Licht, die dort als Hologramm in wechselnden Kostümen tanzt und Welthits wie „I Wanna Dance With Somebody“ singt. Zehn Jahre nach dem tragischen Tod Houstons am 11. Februar 2012 würden die einen darin vielleicht eine Metaph...

