Panorama : Auto kracht gegen umgestürzten Baum: Drei Insassen verletzt

Ein Auto ist bei Sittensen im Landkreis Rotenburg gegen einen durch den Sturm umgestürzten Baum gekracht. Der 27 Jahre alte Autofahrer, eine 24 Jahre alte Beifahrerin und ein weiterer Mitfahrer wurden bei der Kollision leicht verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Sie kamen in umliegende Krankenhäuser. Zunächst war die Polizei am frühen Montagmorgen von nur einem Leichtverletzten ausgegangen. Zudem hatten die Beamten zuerst mitgeteilt, der Baum sei auf das Auto gestürzt.

Wie die Polizei später mitteilte, war der Baum durch den Sturm auf die Landstraße zwischen Groß Meckelsen und Weertzen gekippt. Der Fahrer hatte das Hindernis in der Nacht zum Montag demnach zu spät erkannt und war mit ihm zusammengestoßen. Ein Hund, der ebenfalls im Wagen saß, wurde nicht verletzt. Er hatte den Unfall den Angaben zufolge mit einem Sch...

