Panorama : Autofahrer kommt von Straße ab: Schwer verletzt

Ein Autofahrer ist in Recklinghausen von der Straße abgekommen, durch einen Zaun und Vorgarten gefahren und schließlich gegen eine Mauer geprallt. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Mann ins Krankenhaus, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 19-Jährige sei am Montagabend stadtauswärts unterwegs gewesen, als er dann aus bisher ungeklärten Gründen von der Straße abkam. Der Schaden an Auto, Zaun, Metalltor, Pfeiler und Mauer wird auf 100.000 Euro geschätzt.

...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.