Panorama : Autofahrer prallt gegen Baum und stirbt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 110 ist am Samstag ein Mann gestorben. Er war mit seinem Auto zwischen Dettmanndorf (Landkreis Vorpommern-Rügen) in Richtung Reppelin in Sanitz (Landkreises Rostock) unterwegs, kam mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Er sei noch an der Unfallstelle verstorben. Genauere Hintergründe, wie das Alter des Mannes oder die genaue Unfallursache, waren zunächst nicht bekannt.

