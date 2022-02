Filmpreise : Bafta-Nominierungen für „Dune”, „Belfast” und James Bond

Die British Academy of Film and Television Arts gibt die Nominierungen bekannt. Mitte März werden die Bafta-Awards in London vergeben werden.

Das Science-Fiction-Epos „Dune” hat bei den als Baftas bekannten Britischen Filmpreisen in diesem Jahr die meisten Nominierungen erhalten. Der Film des kanadischen Regisseurs Denis Villeneuve ist elfmal nominiert, darunter die wichtigste Kategorie als Bester Film, in der „Dune” unter anderem mit „Licorice Pizza” und „Don't Look Up” konkurriert. Für di...

