Panorama : Bahntochter DB Schenker bietet Kunden CO2-freie Seefracht an

Die Bahn-Logistiktochter DB Schenker bietet ihren Kunden CO2-freie Seefrachttransporte an. Gemeinsam mit der französischen Großreederei CMA CGM habe DB Schenker dazu einen Kaufvertrag über 2500 Tonnen Biokraftstoff abgeschlossen, teilte DB Schenker am Freitag mit. „Mit dem umweltfreundlichen Containertransport machen DB Schenker und CMA CGM gemeinsam einen großen Schritt in Richtung Dekarbonisierung der Seefracht“, hieß es. Kunden, die diese Option buchen, erhielten ein entsprechendes Zertifikat für ihre Klimabilanz.

Der Kraftstoff wird demnach aus Abfallstoffen wie gebrauchtem Speiseöl gewonnen und kann ohne Anpassungen der Infrastruktur oder Lieferketten in den regulären Seefracht-Betrieb eingespeist werden. „DB Schenker stellt dabei mehr als die für den reinen Transport der Container benötigte Menge Biokraftstoff bereit, um auch vorgelagerte Emissionen bei der E...

