Havarie der „Mumbai Maersk“ : Bergung vielleicht in der Nacht: Der Container-Riese vor Wangerooge

Ein seltsames Manöver, zu niedriges Hochwasser und viele Fragen: Vor Wangerooge lief in der Nacht zu Donnerstag die „Mumbai Maersk“ auf Grund.

Sie haben schon die „Glory Amsterdam“ vor Langeoog geborgen und waren auch bei der „Costa Concordia“ im Einsatz: Immer, wenn es ernst wird, kommen die Schlepper von Smit Salvage. Die Schiffe der niederländischen Bergungsfirma sind auch in dieser Nacht im Einsatz, diesmal vor der Insel Wangerooge. Dort war in der Nacht zu Donnerstag eines der größten Co...

