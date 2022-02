Film : Berlinale beginnt mit einem großen Fragezeichen

Vor dem Festivalkino werden Coronatests gemacht - und im Saal trägt das Publikum Maske. Die Bilder von der Berlinale wirken auch nach zwei Jahren Pandemie, als hätte jemand den falschen Film eingelegt.

Es ist eine heikle Sache. Wenn sich Regisseure an der Neuauflage alter Klassiker versuchen, müssen sie sich daran messen lassen. So ist es auch beim Eröffnungsfilm der Berlinale. Mit der 72. Ausgabe hat am Donnerstagabend in Berlin eines der größten Filmfestivals der Welt begonnen. Zum Auftakt wird „Peter von Kant“ gezeigt, der neue Film des französisc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.