Urteile : BGH urteilt: Nachbar darf überhängende Äste abschneiden

Die Kiefer wächst in Nachbars Garten hinein. Darf der einfach zur Schere greifen? Das sei sein Recht zur Selbsthilfe, urteilt der Bundesgerichtshof.

Karlsruhe | Ein Nachbar darf Äste eines Baumes abschneiden, die in seinen Garten hineinragen. Dies gilt selbst dann, wenn ein Baum dadurch absterben könnte. Der Bundesgerichtshof (BGH) bestätigte am Freitag das im Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehene Recht zur Selbsthilfe in einem solchen Fall (Az. V ZR 234/19). Er hob ein Urteil des Landgerichts Berlin auf und...

