Bundesweites Chaos : Bilder der Verwüstung: So wütet Sturmtief „Nadia“ über Deutschland

Umgekippte Bäume, die Sturmflut in Hamburg und Bilder der Zerstörung - das Sturmtief „Nadia“ hält Deutschland in Schach. Sehen Sie hier die spektakulärsten Bilder.

Sturmtief „Nadia“ hat die Feuerwehren in Nord- und Ostdeutschland in der Nacht zu Sonntag stark gefordert. Im brandenburgischen Beelitz starb ein Mann Berichten zufolge, nachdem eine Plakatwand auf ihn gestürzt war. In Bremen und im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte wurden zwei Menschen bei Unfällen aufgrund von umgestürzten Bäumen schwer verletzt....

