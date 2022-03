Museen : Blake Lively und Ryan Reynolds Mit-Ausrichter der Met-Gala

Der „Met Ball“ gilt als Party des Jahres. Da darf es an Prominenz nicht fehlen. Und die gibt es nach mehreren Corona-bedingten Ausfällen in diesem Jahr reichlich.

Stars wie Blake Lively, Ryan Reynolds, Lin-Manuel Miranda und Regina King sollen sich bei der diesjährigen Met-Gala als Mit-Ausrichter betätigen. Die starbesetzte Gala ist nach zahlreichen Ausfällen und Verschiebungen wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr wieder an ihrem traditionellen Termin am ersten Montag im Mai angesetzt. Auch Vogue-Chefin Ann...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.