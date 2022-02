Unfälle : Brennende Fähre: Suche nach Vermissten vorerst eingestellt

Der Brand auf der Fähre vor der griechischen Insel Korfu ist noch nicht vollständig gelöscht, und die Temperaturen sind extrem hoch. Zehn Passagiere werden noch immer vermisst.

Die Rettungskräfte werden die Suche nach Überlebenden auf der brennenden Autofähre „Euroferry Olympia“ vorerst einstellen. So lange das Schiff auf See sei, könnten die Such- und Rettungsarbeiten nicht mehr fortgesetzt werden, teilte am Dienstag das griechische Handelsschifffahrtsministerium mit. Die Arbeiten seien für die Rettungskräfte wegen großer H...

