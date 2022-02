Kultur : Bundespräsident Steinmeier bei Festakt im Museum Folkwang

Das Museum Folkwang in Essen feiert sein 100-jähriges Bestehen. Bei einem Festakt am Abend vor der offiziellen Eröffnung der beeindruckenden Jubiläumsausstellung ist Bundespräsident Steinmeier zu Gast.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zum 100-jährigen Bestehen des Museums Folkwang in Essen die Bedeutung des Hauses hervorgehoben. Er erinnerte in seiner Rede beim Festakt an die Zeit der Industrialisierung zu Beginn des 20. Jahrhunderts sowie den Ursprung der Sammlung. Damals habe im Ruhrgebiet etwas zu leuchten begonnen, „das bis heute nicht...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.