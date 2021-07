Messerangriff in Bayern : Busfahrer will Streit schlichten und wird tödlich verletzt

Im bayerischen Hof geraten Mitglieder einer Reisegruppe mit einem 43-Jährigen in Streit. Als dieser einen Busreisenden verletzt, geht der Fahrer dazwischen - mit tragischem Ausgang.

Hof | Bei einer Messerattacke in Oberfranken ist ein 63 Jahre alter Busfahrer tödlich verletzt worden. Der Mann war mit einer polnischen Reisegruppe unterwegs und hatte am Bahnhof von Hof eine Pause eingelegt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Dabei seien mehrere Fahrgäste mit einem 43 Jahre alten Mann in Streit geraten. Als dieser einen Rei...

