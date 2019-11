Von der Fahrbahn abgekommen : Busunglück auf der A1 - Zahl der Verletzten steigt auf 32

Ein Reisebus kommt am frühen Morgen auf der A1 von der Fahrbahn ab und kippt auf die Seite. 32 Menschen werden verletzt.

von dpa

09. November 2019, 12:15 Uhr

Nach einem Busunglück auf der A1 bei Hamburg ist die Zahl der Verletzten am Samstag auf 32 angestiegen. Die Menschen seien alle leicht verletzt, sagte ein Polizeisprecher am Mittag. Zunächst war von mehreren Schwerverletzten ausgegangen worden, dies bestätigte sich jedoch nicht.

Der Bus aus Polen war am frühen Morgen aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, mit einer Schutzplanke kollidiert und in einem Graben auf die Seite gekippt. Insgesamt waren 48 Menschen an Bord des Reisebusses. Angaben zu Start und Ziel der Reise konnte ein Sprecher zunächst nicht machen.

Mithilfe eines Krans soll der Bus im Laufe des Samstags aufgerichtet werden. Das Umweltamt ist aufgrund von geringen Mengen ausgetretenen Kraftstoffs ebenfalls vor Ort.