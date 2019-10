Arabische Großfamilien : Clan-Kriminalität: Kooperation über Ländergrenzen gefordert

Kriminelle Clans beschränken sich bei ihren Verbrechen keineswegs auf eine Stadt oder ein Bundesland. Die Polizei will sich daher in Deutschland bei dem Thema besser vernetzen. In Berlin treffen sich Fachleute zum Austausch.

von dpa

24. Oktober 2019, 10:20 Uhr

Im Kampf gegen kriminelle Clans ist nach Einschätzung von Experten die nationale und internationale Zusammenarbeit dringend notwendig.

Das betonten Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) und der Europol-Chef für den Bereich der organisierten Kriminalität, Jari Matti Liukku, zu Beginn einer Konferenz über Strategien gegen kriminelle Mitglieder arabischstämmiger Clans.

«Wenn es gelingt, bundesländerübergreifend und staatenübergreifend zu arbeiten, sind wir schon einen ganzen Schritt weiter», sagte Geisel. «Eine offene Missachtung der Regeln des Staates muss sanktioniert werden.» In Berlin habe es seit Beginn dieses Jahres 237 Polizeieinsätze gegen Clans gegeben - davon 55 in Kooperation mit dem Zoll, dem Finanzamt, den Bezirken und Jobcentern.

Liukku nannte zahlreiche Beispiele für die internationale Vernetzung der organisierten Kriminalität, besonders beim Drogenhandel, der Geldwäsche und den Verbindungen in die Wirtschaft. Die Strukturen reichten von Europa bis Südamerika und Asien. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Susanne Mittag sprach von einer «Machtfrage», weil die Clans die Handlungsfähigkeit des Staates in Frage stellten.