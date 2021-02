Anteil steigt rapide : Dänemark: Variante B.1.1.7 in mehr als jeder vierten Probe

Die britische Corona-Variante B.1.1.7 verbreitet sich in Dänemark immer schneller. Inzwischen ist sie für mehr als ein Viertel der Neuinfektionen verantwortlich, noch zu Beginn des Jahres waren es gerade einmal 2 Prozent. Bald könnte B.1.1.7 zur dominierenden Virus-Variante avancieren.

Kopenhagen | Die zunächst in England aufgetretene Variante des Coronavirus findet sich in Dänemark mittlerweile in mehr als jeder vierten analysierten Corona-Probe. Das geht aus vorläufigen Zahlen des dänischen Gesundheitsinstituts SSI hervor. Demnach wurde die V...

