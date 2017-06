Nazi-Relikte aufgetaucht : Das Hitler-Rätsel von Buenos Aires

vergrößern 1 von 5 1 von 5









In argentinischen Medien ist schon die Rede davon, dass Adolf Eichmann oder Josef Mengele die Hitler-Büsten und Reichsadler nach Argentinien eingeführt hätten. Noch nie sind dort derart viele Relikte mit Bezug zum Nationalsozialismus aufgetaucht - und lassen nun die Fantasien blühen. Der 55 Jahre alte Händler muss sich indes vor der Justiz verantworten, beteuert aber seine Unschuld. Seiner Version nach hat er die Sammlung vor über 25 Jahre von einem Argentinier erworben. Hitler-Bilder, mit Hakenkreuzen versehene Reichsadler, Pistolen, Degen, Fern- und Vergrößerungsgläser wurden beschlagnahmt, auch Apparate zum Messen von Kopfgrößen.

Ein angeblicher Händler hatte per Whatsapp Kontakt aufgenommen, ein Polizist. Bei einer Durchsuchung fanden sich dann in einem Raum hinter einer Schiebetür die insgesamt 75 Devotionalien. Es bestehe keine illegale Handlung dabei, meint der Sammler. Denn der reine Besitz sei keineswegs strafbar – er habe die Dinge privat gesammelt und ausgestellt - und nicht verkauft. Die große Frage, das Rätsel dahinter, lautet: Wer war der ursprüngliche Besitzer?

Viele der Objekte sind mit dem Fabrikationsstempel des 1865 gegründeten und auf Militärmesser spezialisierten Solinger Unternehmens Carl Eickhorn gekennzeichnet, unter ihnen auch der Reichsadler mit Hakenkreuz auf einem Marmorsockel.

In Argentinien wird nun viel spekuliert über die Hintergründe. Man muss wissen: Nazi-Mythen sind dort weit verbreitet. Es halten sich Gerüchte, dass Adolf Hitler zusammen mit Eva Braun in Wahrheit mit der längsten Tauchfahrt eines U-Boots nach 1945 nach Patagonien geflohen und erst Jahrzehnte später in Argentinien gestorben sei.

Fakt ist aber, dass die Mehrheit der zehntausenden Deutschen in Argentinien zu Hitlers historisch belegbaren Lebzeiten ihn verehrt hat – daher könnten die Utensilien auch ganz legal von damaligen Anhängern mit einem Schiff nach Buenos Aires gekommen sein.





von Georg Ismar / Juan Garff

erstellt am 22.Jun.2017 | 12:00 Uhr