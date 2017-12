Meinung : Das schiefe Bild des Ossis

vergrößern 1 von 1 Foto: Arno Burgi/dpa 1 von 1

von Lisa Kleinpeter

erstellt am 28.Dez.2017

Er ist kriminell, ein Sozialschmarotzer, bildungsfern, bisher kaum integriert und hält nichts von der deutschen Regierung. Die Rede ist vom Ossi. Der da, rechts auf der Karte der Bundesrepublik, wo alles etwas dunkler und rauer ist und die Straßen schlecht gepflastert. Die Mauer wird wieder größer, in den Medien – und wie es scheint, auch in den Köpfen.

„Wie konnten aus Befreiten nur Feinde der Freiheit werden?“, schreibt die Zeit im September. „Sind die Ostdeutschen allesamt gescheitert?“, fragt sich die Frankfurter Allgemeine Zeitung am 2. Oktober. 24 Stunden später, am Tag der Deutschen Einheit, gibt sie sich selbst die Antwort: „Viele von ihnen haben sich bis heute nicht integriert.“ Da ist er wieder, der Pappenheimer der Nation, der Ewiggestrige, der übergewichtige, bildungsferne Plattenbaubewohner, der nie zufrieden ist und immer die Falschen wählt.

Nun fordert auch noch die ARD-Vorsitzende Karola Wille – geboren in der Karl-Marx-Stadt – ein differenzierteres Bild Ostdeutschlands in Rundfunk, Fernsehen und Co. Das gelte insbesondere für Nachrichtensendungen: „Wir sind hier noch nicht am Ende des Weges angekommen, sondern sollten daran arbeiten, dass die Lebenswirklichkeit im Osten bundesweit stärker reflektiert wird“, so Wille. „Man kann sie nicht auf Rechtsradikalismus und Kriminalität reduzieren“, sagte die MDR-Intendantin.

Ex-Regierungssprecher Friedhelm Ost kritisiert gar die ostdeutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die manchmal nicht sensibel genug auf die Ostdeutschen zugehe. „Wir müssen wieder stärker an das Gefühl appellieren, dass dieses Land unser gemeinsames Deutschland ist.“ Er nehme wahr, „dass nach wie vor viele Menschen in Ostdeutschland leben, die im Vergleich zu den reichen Vettern vom Rhein noch gewaltigen Aufholbedarf verspüren, die sich zurückgelassen fühlen, denen Sicherheit fehlt. Sie sind enttäuscht und frustriert“, so der einstige Regierungssprecher. Natürlich gebe es Leuchttürme im Osten; etwa Dresden, Leipzig, Berlin, Usedom und Rügen. „Doch bevor ich in die Ostseebäder komme, fahre ich eben auch durch Orte, in denen das Pflaster schlechter ist als zu Honeckers Zeiten“, sagte der in Castrop-Rauxel geborene Ost.

Zu unsensibel, zu undifferenziert? Braucht der Ossi eine Sonderbehandlung? Oder mischt er sich vielleicht selbst nicht genug ein? Das meint zumindest MVs Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD): „Ostdeutschland muss in der Bundespolitik eine stärkere Stimme haben“, sagt die in Frankfurt/Oder geborene SPD-Politikerin. „Die Länder im Osten brauchten den Bund in vielen Fragen, etwa in der Pflege, in der Wirtschaft und in der Bildung.“

Wie sagte man früher in der DDR so schön: Nicht reden! Machen! Nur wer handelt, kann auch etwas ändern. „Die bisher ungehörten Geschichten aus dem Osten müssen Teil der gesamtdeutschen Geschichte werden.“

Dieser Satz des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier aus seiner Rede zum 3. Oktober habe auch Karola Wille beeindruckt: „Darüber nachzudenken, diese Geschichten zu erzählen und sich dafür zu interessieren, ein differenziertes Bild aus dem Osten Deutschlands zu zeichnen, darum geht es“, sagte sie.

Zu spät. Zum Jahreswechsel gibt sie den ARD-Vorsitz ab.