Vorhersage : Das Wetter in Deutschland beruhigt sich - aber nur kurz

Heftige Unwetter gab es in den vergangenen Tagen in Deutschland. In den nächsten Tagen soll sich die Witterung bessern, es wird wohl nur eine kurze Verschnaufpause.

Offenbach am Main | Blitz, Donner und Starkregen legen in Deutschland überwiegend eine kleine Pause ein - zuvor hat es aber nochmals massive Niederschläge und überflutete Keller vor allem im Norden gegeben. So erlebte Itzehoe in Schleswig-Holstein einen Jahrhundertregen. Dort fielen nach Messung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) von Mittwoch- bis Donnerstagmorgen 111...

