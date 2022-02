Schauspieler : Der ewige TV-Ermittler: Klaus J. Behrendt wird 62

Seit Jahrzehnten prägt er die deutsche Fernsehlandschaft mit. Bekannt ist er vor allem als Chef-Ermittler Max Ballauf im Kölner „Tatort“. Heute wird Klaus J. Behrendt 62 Jahre alt.

Es gibt ihn meist im Doppelpack: Seit den 90er Jahren ermittelt Klaus J. Behrendt gemeinsam mit seinem Schauspielerkollegen Dietmar Bär im Kölner „Tatort“ (WDR). Zuletzt waren sie am Sonntag (6.2.) als Max Ballauf (Behrendt) und Freddy Schenk zu sehen. Geboren in Hamm und aufgewachsen in Ibbenbüren, lebt Behrendt schon lange in Berlin. „Für mich ist No...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.