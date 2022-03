Raumfahrt : Deutscher Astronaut Maurer aufgeregt vor ISS-Außeneinsatz

Er werde „fast die gesamte Raumstation entlangwandern“: Der deutsche Astronaut Matthias Maurer spricht in einem Video über seinen ersten Außeneinsatz an der Internationalen Raumstation ISS.

Der deutsche Astronaut Matthias Maurer (52) freut sich auf seinen für Mittwoch geplanten ersten Außeneinsatz an der Internationalen Raumstation ISS. „Das ist sehr aufregend und ich freue mich wirklich darauf“, sagte Maurer am Montag in einem kurzen Video, das die Europäische Raumfahrtagentur Esa veröffentlichte. „Es wird ein großes Highlight meines Ra...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.