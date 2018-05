ESC 2018: Wer singt wann? : Deutscher ESC-Kandidat Schulte startet auf Platz 11

Michael Schulte, deutscher ESC-Teilnehmer 2018, tritt als Elfter an. Das ergibt sich aus der offiziellen Startliste.

von Daniel Benedict

11. Mai 2018, 12:08 Uhr

Startnummer 11: Auf dieser Ziffer liegen beim Eurovision Song Contest 2018 die deutschen Hoffnungen. Wie die Organisatoren bekannt gaben, wird der Buxtehuder Musiker damit im mittleren der insgesamt drei Show-Blöcke antreten. Den Auftakt der Show, die das Erste am Samstag, 12. Mai 2018, ab 21 Uhr überträgt, macht demnach die Ukraine. Italien beschließt das Programm als 26. Bewerber auf den Titel.

Hat Deutschland Chancen auf den ESC-Sieg?

Platz 11 in der Startliste, Platz 1 in der Endwertung? Die Nachrichtenagentur dpa weist darauf hin, dass im letzten Jahr genau das passiert ist, als der Portugiese Salvador Sobral mit seinem Song "Amar pelos dois" den ESC gewann. Ganz so optimistisch schätzen die Buchmacher den deutschen Auftritt allerdings nicht ein. Auf dem Internetportal "eurovisionworld.com", das die Zahlen von über einem Dutzend Wettanbietern auswertet, rangiert Michael Schulte einen Tag vor dem Wettbewerb auf Rang 6. Bei Wetten, die nur den letzten Platz des ESC 2018 tippen, liegt der Deutsche auf dem zehnten Platz.

Wer singt wann? Die Startliste zum ESC 2018

1. Ukraine

2. Spanien

3. Slowenien

4. Litauen

5. Österreich

6. Estland

7. Norwegen

8. Portugal

Pause

9. Großbritannien

10. Serbien

11. Deutschland

12. Albanien

13. Frankreich

14. Tschechien

15. Dänemark

16. Australien

Pause

17. Finnland

18. Bulgarien

19. Moldawien

20. Schweden

21. Ungarn

22. Israel

23. Niederlande

24. Irland

25. Zypern

26. Italien