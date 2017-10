Gustav Gerneth : Deutschlands wohl ältester Mann feiert 112. Geburtstag

vergrößern 1 von 1 Foto: Zentralbild 1 von 1

«Es ehrt uns, dass wir sagen können, wir haben den ältesten Deutschen bei uns in der Stadt», sagte Poloski.

Gerneth lebt auch im hohen Alter noch in seiner eigenen Wohnung, umsorgt von seiner Familie. Seine Glückwünsche wollte der Bürgermeister per Telefon übermitteln. Der Jubilar sollte zudem eine Glückwunschkarte und einen Präsentkorb von der Stadt erhalten.

Gerneth wurde am 15. Oktober 1905 in Stettin geboren. Ihr Großvater sei immer noch geistig fit und könne auch gut rechnen, sagte Gerneths Enkelin Christine Rattay der «Magdeburger Volksstimme». Jeden Tag bringe sie ihm das Mittagessen, dann plauderten sie miteinander, und sie lese ihrem Opa aus der Zeitung vor. Abends schaue Gerneth gern Fußball. «Und er scherzt gern. Als ich vor kurzem beim Aufstehen vom Mittagstisch sagte, dass mir die Knie wehtun, meinte er: «Komm du mal erst in mein Alter.»»