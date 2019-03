Gesellschaft : Die neue Neiddebatte zwischen Stadt und Land

Vom schwierigen Versuch der Politik, „gleichwertige Lebensverhältnisse“ zu schaffen

von svz.de

07. März 2019, 16:19 Uhr

Wie stark die Verstädterung in ländliche Räume eingreift, lässt sich beim Gang durch viele Dörfer beobachten. Es gibt keinen Einkaufsladen mehr, der Gasthof ist geschlossen, Häuser stehen leer. Das Berlin-Institut für Bevölkerung hat dazu vor gut 15 Jahre einen anderen Begriff ins Spiel gebracht, der zynisch klingt, aber ernst gemeint ist: „Wolfserwartungsland“. „Wir haben genau gesehen, dass Wolf und Luchs sich dort ausbreiten, wo der Mensch sich zurückgezogen hat“, sagen die Bevölkerungsforscher.

Die amtierende Bundesregierung mochte dieser Entwicklung nicht tatenlos zusehen. „Wir wollen lebenswerte und attraktive ländliche Räume“, formulierten Union und SPD im Koalitionsvertrag. Nur wie? Die Herausforderung, für „gleichwertige Lebensverhältnisse“ zu sorgen, wie es schließlich auch im Grundgesetz geschrieben steht, sei eine „titanische Aufgabe“, erklärte Heimatminister Horst Seehofer im Bundestag.

Und wie hilft sich eine Bundesregierung, wenn’s schwierig wird? Richtig! Eine Kommission wurde eingesetzt. Die hat im Herbst ihre Arbeit aufgenommen. Bis zum Juli soll sie einen Bericht mit konkreten Vorschlägen vorlegen. Die Zeit drängt. Schließlich läuft die spezielle Förderung für Ostdeutschland Ende des Jahres aus. Ab 2020 soll Geld für strukturschwache Regionen nicht mehr nach Himmelsrichtung, sondern nach Bedarf fließen. Es geht um hohe Summen. Doch was sind „gleichwertige Lebensverhältnisse“, was „ungleichwertige“? Juristisch lässt sich mit dem Begriff wenig anfangen. Politisch öffnet er dem Kampf um die Geldtöpfe Tür und Tor.

Schon bevor die Kommission irgendwelche Berichte vorgelegt hat, schwant Vertretern des ländlichen Raumes Böses. Denn plötzlich stehen weniger Regionen abseits der urbanen Zentren im Mittelpunkt. Stattdessen erheben die Städte das Wort und verweisen auf ihre wachsenden Probleme. So erinnerte – nur ein Beispiel – Bremens Bürgermeister Carsten Sieling daran, dass 21 Prozent der Kinder in Deutschland ständig oder wiederkehrend in sogenannten Armutslagen leben – die meisten von ihnen in städtischen Gebieten. Diese Armut müsse „unabdingbar gesamtgesellschaftlich gelöst werden“.

Andere Vertreter der Städte führen die Pro-Kopf-Verschuldung an, die in Darmstadt bei knapp 15 000 Euro liege, im bayerischen Kempten dagegen nur bei 375 Euro. Oder es wird auf die Wohnraum-Not verwiesen.



Während Menschen in Ballungsgebieten unter Wohnungsmangel und steigenden Mieten leiden, herrscht in vielen kleineren Städten und Dörfern Leerstand.

„Auch in Wachstumsregionen wie München oder Berlin haben Menschen das Gefühl, ihre Heimat zu verlieren“, sagt die FDP-Bundestagsabgeordnete Linda Teuteberg.

Wohl wahr. Nur lässt sich das Gefühl, Heimat zu verlieren oder abgehängt zu sein von wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Entwicklungen, nicht allein mit dem Raumordnungsgesetz beantworten. Die „infrastrukturellen Verhältnisse“ sind das eine. Das Zusammenleben von Menschen in einem Dorf oder Stadtteil – von gemeinschaftsstiftenden Straßenfesten über ehrenamtliches Engagement bis zu reger Nachbarschaftshilfe – spielt mindestens eine genauso große Rolle. Die Bedeutung des sozialen Zusammenhalts oder des „Anerkanntsein“ werden oft übersehen. Was nutzte nach der Wende der Solidarpakt für die neuen Bundesländer, wenn die sogenannten Ost-Biografien nicht anerkannt wurden und fast alle Führungspositionen in Politik und Wirtschaft von „Wessis“ übernommen wurden?

Jetzt also nicht „Aufbau Ost“, sondern „gleichwertige Lebensverhältnisse“ für Ost und West. Der Wettbewerb werde zunehmend „aus der Brille der Großstadt“ geführt, warnt Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Wo sich einst Westdeutsche über die zusätzliche Hilfe für die ostdeutschen Länder mokierten, droht nun eine Neiddebatte zwischen Städten und ländlichen Räumen. Zumal manche Flächenländer mit Blick auf Arbeitslosenquoten, Mieten oder soziale Brennpunkte statistisch gar nicht so schlecht dastehen wie beispielsweise große Problem-Stadtbezirke in nordrhein-westfälischen Ballungsgebieten.

Bei der Stärkung des Wirtschaftsstandortes Ostdeutschland war das Ziel, gleichwertige Lebensverhältnisse herzustellen, noch leicht zu umreißen. Die Benachteiligungen sind offenkundig, schaut man nur, wo die großen Unternehmen in Deutschland angesiedelt sind – nämlich im Westen. Doch mit dem Ende des Solidarpakts II wird die Sache komplizierter. Es gibt reiche Städte und arme, und auch die ländlichen Regionen unterscheiden sich vielfach grundlegend. So ist das Gefühl des „Abgehängtseins“ in Bayern oder in Baden-Württemberg ein ganz anderes als in den norddeutschen Flächenländern. Beispiel: Der Landkreis München weist mit einer Wirtschaftskraft von rund 100 000 Euro je Einwohner – gemessen am Bruttoinlandsprodukt – eine Höhe aus, von der man in Mecklenburg-Vorpommern oder Schleswig-Holstein nur träumen kann. Nach Zahlen der Bertelsmann-Stiftung kommt der Landkreis Plön auf nur 19 000 Euro. Der Landesdurchschnitt liegt bei rund 30 000 Euro.

Der Kampf um die Verteilung der Mittel läuft entsprechend quer durch die Reihen. Dabei geht es nicht nur um „ausgeglichene soziale, infrastrukturelle, wirtschaftliche, ökologische und kulturelle Verhältnisse“, wie es im Raumordnungsgesetz heißt. Vor allem die Städte in Westdeutschland wollen ihre Altschulden loswerden, die sie zunehmend handlungsunfähig machen. Hinzu kommen die Fördermittel-Erwartungen jener Regionen, die vom Kohleausstieg besonders betroffen sind. Und dies bei einem Milliarden-Haushaltsloch, das sich laut Bundesfinanzministerium abzeichnet.

Wenig tröstlich: Deutschland steht mit dem Problem nicht alleine da. In allen westlichen Industriestaaten wächst das Gefälle zwischen boomenden Ballungsgebieten und strukturschwachen Regionen. Die Entwicklung ist auch eine Gefahr für die politische Stabilität der Länder. Wo sich Wähler von der Politik alleingelassen fühlen, wo sie die Teilhabe am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben vermissen und sich als Globalisierungsverlierer sehen, wächst der Unmut. Natürlich müssen die „Verhältnisse“ stimmen – von ausreichend Arbeitsplätzen bis zur Erreichbarkeit von Ärzten und dem öffentlichen Nahverkehr. Doch die Ergebnisse des Glücksatlas zeigen regelmäßig, dass die Zufriedenheit von Menschen in einer Region viel mit Gemeinsinn und Gemeinschaft zu tun hat. Das aber ist kein Frage des Geldes.