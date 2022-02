„Cold Case“ aus dem Jahr 1994 : Die Polizei fragt: Wer kennt den unbekannten Toten aus der Nordsee?

Die Polizei in Wilhelmshaven versucht fast 30 Jahre nach dem Fund einer Leiche in der Nordsee erneut, die Identität des Mannes zu klären. Erstmals werden jetzt Bilder der Kleidung sowie eine Gesichtsrekonstruktion veröffentlicht. Die Polizei fragt: Wer kennt das Opfer? Die Antwort darauf könnte zum Mörder führen.

Die See ist ruhig am Morgen des 11. Juli 1994. Das Küstenwachschiff „Bredstedt“ des Bundesgrenzschutzes ist westlich von Helgoland auf Patrouillenfahrt. Die Besatzung um Kommandant Werner Beisel hält nach Auffälligkeiten an der Gewässeroberfläche Ausschau – Öl-Flecken oder über Bord gegangene Container. Doch an diesem Morgen gegen acht Uhr entdecken d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.