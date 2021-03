Castingshow : Dieter Bohlen hört bei „DSDS“ auf

Daran wird man sich gewöhnen müssen: „Deutschland sucht den Superstar“ ohne Dieter Bohlen. Aber 2022 ist es so weit.

Köln | Dieter Bohlen räumt nach fast 20 Jahren seinen Platz als Jury-Vorsitzender in der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Die Sendung werde in der kommenden Staffel im Jahr 2022 erstmals mit einer komplett neu besetzten Jury präsentiert, teilte RTL mit. Der 67-jährige Bohlen übergebe „das Kommando“ dann an Nachfolger, die noch bekanntgeg...

