Ukraine-Konflikt : Dirigenten Nelsons und Honeck ersetzen vorerst Gergijew

Weil Waleri Gergijew sich nicht von dem Angriff Putins auf die Ukraine distanzieren wollte, musste er gehen. Vorerst ist nun Ersatz für ihn als Chef der Münchner Philharmoniker gefunden.

Die Münchner Philharmoniker haben vorerst Ersatz für ihren entlassenen Chef Waleri Gergijew gefunden. Die Dirigenten Manfred Honeck und Andris Nelsons werden die nächsten Konzerte des Orchesters leiten, wie die Philharmoniker am Donnerstag mitteilten. Honeck wird die Konzerte am 17. und 18. März in München und am 20. März im Musikverein Wien dirigieren...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.