Corona-Pandemie : Disneyland in Kalifornien nach Corona-Pause wieder geöffnet

Jae C. Hong/AP/dpa

13 Monate lang war Disneyland in Kalifornien wegen der Corona-Pandemie zu. Nun darf Mickey Mouse in dem beliebten Freizeitpark endlich wieder vor die Tür.

Anaheim | 13 Monate lang war Disneyland wegen der Corona-Pandemie stillgelegt, nun hat der beliebte Freizeitpark in Kalifornien wieder auf. Mit dem Slogan „Der Zauber ist zurück“ hieß der Disney-Konzern am Freitag die ersten Besucher willkommen. Auch der benachbarte Vergnügungspark, Disney California Adventure Park, ist wieder in Betrieb. Nach großen Impf...

