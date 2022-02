Beißattacke in Niedersachsen : Dobermann reißt sich von Leine los und greift Spaziergänger an

In Niedersachsen ist ein Spaziergänger von einem Dobermann angegriffen und schwer im Gesicht und am Arm verletzt worden. Wie es zu der Beißattacke kommen konnte.

Ein Dobermann hat in Bockhorn in Friesland einen Spaziergänger angegriffen und schwer verletzt. Das Opfer musste mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Entsprechende Informationen der „Nordwest Zeitung“ bestätigte die Polizei in einer Mitteilung. Zu der Beißattacke kam es demnach am Samstagmittag. Beim Spielen im Garten soll sich der Rüd...

