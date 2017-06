Polizei erschießt Angreifer : Drama in Asylunterkunft: Kind erstochen

vergrößern 1 von 2 Foto: Patrick Seeger 1 von 2

Polizisten haben einen 41-jährigen Messerstecher in einer Asylunterkunft im bayerischen Arnschwang erschossen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann aus Afghanistan einen fünf Jahre alten Jungen in seine Gewalt gebracht und mit Messerstichen tödlich verletzt.

Das Kind starb am Samstagnachmittag noch am Tatort. Die 47-jährige Mutter des Kindes überlebte die Attacke schwer verletzt. Die Frau aus Russland wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei fuhr mit einem großen Aufgebot in die oberpfälzische Gemeinde. Die Beamten schossen auf den 41-Jährigen und trafen ihn tödlich. «Die Hintergründe des Ganzen sind noch völlig unklar», sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Der sechs Jahre alte Bruder des getöteten Kindes sah die Szene mit an und erlitt einen schweren Schock. Weitere Menschen - darunter einer der Polizisten - trugen ebenfalls einen Schock davon.

von dpa

erstellt am 04.Jun.2017 | 08:41 Uhr