Behinderungen im Bahnverkehr : Drei Güterwaggons brennen lichterloh

Wieder brennt ein Zug auf einer wichtigen Strecke. Diesmal fangen drei mit Spraydosen beladene Güterwaggons Feuer. 60 Menschen müssen vorsorglich ihre Häuser verlassen.

von dpa

07. Februar 2019, 12:43 Uhr

Drei mit Spraydosen und Kosmetikartikeln beladene Güterwaggons sind auf der rechten Rheinstrecke südlich von Bonn in Flammen aufgegangen. Immer wieder explodierten Haarspraydosen und flogen durch die Luft, wie ein Sprecher der Bundespolizei berichtete.

Die Feuerwehr war in der Nacht zum Donnerstag mit einem Großaufgebot von 165 Kräften im Einsatz, um den Brand in der kleinen Stadt Unkel in Rheinland-Pfalz zu löschen. Rund 60 Menschen mussten vorübergehend ihre Wohnungen verlassen, etwa 25 von ihnen wurden betreut. Der Einsatz habe insgesamt rund zehn Stunden gedauert, sagte Ingo Fick von der Einsatzleitung. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt.

Die Strecke ist nach Auskunft der Bahn bis auf weiteres gesperrt, die Güterzüge müssen auf die linksrheinische Strecke umgeleitet werden, auf der viele Fernverkehrszüge unterwegs sind. Daher komme es bei den Fernzügen zu Ausfällen zwischen Köln und Koblenz sowie zu Verspätungen. Die rechtsrheinischen Gleise sind der Bahn zufolge Teil von Europas meistbefahrener Güterzugstrecke Genua-Rotterdam.

Es spreche viel dafür, dass sich die Bremsen des Zugs der Privatbahn festgefahren hätten und heiß gelaufen seien, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Dadurch hätten die Radreifen geglüht und Funken gesprüht. Die genaue Ursache des Feuers werde noch ermittelt. Fremdverschulden sei auszuschließen.

Die Höhe des Schadens war noch völlig unklar. Der Betreiber der privaten Bahn, die BayernBahn GmbH in Nördlingen, äußerte sich zunächst nicht.

Die Flammen hätten auch die Umgebung beschädigt, so seien etwa eine Lärmschutzwand und die Oberleitung beschädigt worden, sagte der Polizeisprecher. Ein Übergreifen auf die Wohnhäuser habe aber nicht gedroht.

Ein entgegenkommender Lokführer hatte die brennenden Waggons bemerkt und die Notfall-Leitstelle der Deutschen Bahn verständigt. Der Zug stoppte daraufhin im Bahnhof von Unkel am Rhein.

Das Feuer weckt Erinnerungen an einen Brand im nur rund 40 Kilometer entfernten Dierdorf. Dort hatte Mitte Oktober auf der wichtigen Schnellstrecke Köln-Frankfurt, die durch den Westerwald führt, ein ICE gebrannt. Ursache war ein technischer Defekt. 510 Passagiere wurden aus dem stehenden Zug gebracht.