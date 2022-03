Raumfahrt : Drei Kosmonauten an der Raumstation ISS angekommen

Sojus-Flüge zur Internationalen Raumstation sind Routine, diesmal findet die Reise aber während des Ukraine-Krieges statt. Auf der ISS treffen die Kosmonauten auch auf Matthias Maurer aus Deutschland.

Inmitten schwerster Spannungen zwischen Russland und dem Westen ist eine rein russische Besatzung an der Internationalen Raumstation ISS mit Umarmungen und Klatschen in Empfang genommen worden. Die Kosmonauten Oleg Artemjew, Denis Matwejew und Sergej Korssakow dockten am Freitag mit ihrem Raumschiff vom Typ Sojus MS-21 an der ISS an, wie Live-Bilder d...

