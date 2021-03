Bandendiebstahl : Dresdner Juwelendiebstahl: Suche nach weiteren Verdächtigen

Der Fall des spektakulären Juwelendiebstahls in Dresden nimmt wieder Fahrt auf. Die Ermittler suchen nach Helfern der Diebe. Als Besucher getarnt sollen sie den Tatort ausgespäht haben.

Dresden | 16 Monate nach dem spektakulären Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe in Dresden kommt wieder Bewegung in den Fall. Die Polizei fahndet nach vier weiteren Tatverdächtigen. Der Vorwurf lautet auf Beihilfe zum schweren Bandendiebstahl, wie die Staatsanwaltschaft Dresden am Donnerstag mitteilte. Den vier Beschuldigten wird vorgeworfen, die eigentli...

