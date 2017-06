Fast 70 Bodybags : Drogenschmuggler mit 1,3 Kilo Kokain im Bauch aufgeflogen

vergrößern 1 von 1 Foto: Frank Rumpenhorst 1 von 1

Das teilte das Hauptzollamt in Frankfurt mit. Die Beamten hatten bereits Anfang März das Gepäck von Passagieren aus Nigeria kontrolliert. Nach seinem Reiseziel und dem Grund befragt, verstrickte sich der Mann in Widersprüche. Ein Drogenschnelltest an seiner Umhängetasche und Kleidung reagierte positiv. Er gab zu, Rauschgift in seinem Körper zu transportieren. Ein Röntgenbild bestätigte seine Aussage.

02.Jun.2017