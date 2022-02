„Ylenia“, „Zeynep“, „Antonia“: Dicht an dicht reihten sich die Stürme in den vergangenen Tagen aneinander und hinterließen Schäden im Land. Windig ist es weiterhin, wenn auch nicht so gefährlich.

Ein Ende der heftigen Sturm-Serie über weiten Teilen Deutschlands ist in Sicht. In der Nacht brachte „Antonia“ zwar noch einmal schwere Sturmböen, die auch tagsüber noch zu spüren sind. Allerdings sagte der Deutsche Wetterdienst(DWD) in der Nacht zum Dienstag ein „weiteres Abflauen des Windes“ voraus. Wegen erheblicher Schäden müssen sich Bahnreisende ...

