Historische Höchstwerte : DWD-Experte: Noch nie war der Oktober so spät so sommerlich

Ein goldener Oktober mit Sonne und blauem Himmel - das gibt es immer wieder. Noch nie aber seien so spät im Oktober noch so sommerliche Temperaturen verzeichnet worden wie in diesem Jahr, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

von dpa

17. Oktober 2018, 17:56 Uhr

«In Waltrop-Abdinghof wurden vom 10. bis 16. Oktober sieben Tage mit mindestens 25 Grad gemessen», sagte DWD-Sprecher Andreas Friedrich. Für die Meteorologen sind 25 Grad das offizielle Maß für einen Sommertag. Die Messstation in Nordrhein-Westfalen war dabei kein Sonderfall für ungewöhnlich warme Tage in der Monatsmitte.

An 14 Stationen gab es immerhin fünf aufeinander folgende Sommertage. Erst dreimal in der Geschichte der Wetterbeobachtung in Deutschland seien solche sommerlichen Serien im Oktober verzeichnet worden, sagte Friedrich. «Aber das war jeweils zu Beginn des Monats und nicht im zweiten Monatsdrittel.» Im hessischen Geisenheim sei zudem am Dienstag mit 26 Grad der höchste Wert an diesem Tag seit 134 Jahren verzeichnet worden.

«Das ist ein Vorgriff auf das Klima in 30 oder 40 Jahren», sagte Friedrich über den derzeit sommerlichen Oktober. Aussagen über einen «wärmsten Oktober aller Zeiten» wären dennoch voreilig: In der kommenden Woche soll es nach DWD-Angaben deutlich kühler werden. Das dürfte sich dann auch auf die Wetterbilanz am Monatsende auswirken.