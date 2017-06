Streitbar : „Ehe für alle“: Ein taktischer Fehler

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Was für eine Sturzgeburt. Und dabei hätte es für die Union alles viel einfacher sein können. Statt sich zu zieren wie ein Ostfriese beim Karneval und darauf zu bestehen, dass das Institut namens Ehe nur Paaren offenstehen darf, die aus einem Mann und einer Frau bestehen, hätte man das Vorhaben schon frühzeitig zu seinem ureigenen und konservativen Anliegen machen können. Das wäre in etwa so gegangen: Wir sind froh und stolz, dass der Fortgang der Geschichte nunmehr zeigt, wie begehrt und damit richtig unser stets favorisierter Lebensentwurf auch außerhalb unserer Stammklientel ist. Fertig. So geht Konservativsein!

Hat halt nur keiner gesagt. Stattdessen sah die Union dem Zeitgeist bockig beim Voranschreiten zu und garnierte dessen Marsch in unregelmäßigen Abständen mit ein paar Sprüchlein, die feststellten, dass nur die Beziehung zwischen Mann und Frau Kinder hervorbringt und deshalb vom Staat mit besonderen Privilegien auszustatten sei. Wie verlogen dieses Argument ist, sieht man nicht zuletzt daran, dass die Union dann ja konsequenterweise Ehen von Paaren ohne Kinderwunsch und Frauen, die die fruchtbaren Jahre hinter sich haben, als unzulässig hätte ablehnen müssen. Doch es ging den Unionschristen eben nicht um den Nachwuchs, sondern nur um eins: Lesben und Schwule auszuschließen.

Diese Diskriminierung wird bald vorbei sein. Und das stärkste Argument dafür ist nicht die erdrückende gesellschaftliche Mehrheit für die völlige Gleichstellung von Mann und Mann und Frau und Frau mit Mann und Frau, sondern die himmelschreiende Ungerechtigkeit, mit der Liebenden – gerade solchen, die ihre Liebe auch an gemeinsame Kinder weitergeben wollen – hier noch Restriktionen gemacht werden.

Insofern muss man auch kein Mitleid entwickeln, während man die letzten Zuckungen der Ewiggestrigen in der Union beobachtet, die nicht verstehen, dass Konservatismus das Gegenteil von verbissenem Festhalten ist. Man fragte sich dieser Tage, wie es wohl bei Twitter und Facebook abgegangen wäre, als das Frauenwahlrecht eingeführt wurde.

Man muss aber auch kein Mitleid mit der SPD haben, die auch durch eigenes Zutun von einer durchaus prinzipienlosen Angela Merkel eines vielversprechenden Wahlkampfthemas beraubt wurde. Die Kanzlerin hatte mit einer beiläufigen Bemerkung auf einer Podiumsveranstaltung einer Frauenzeitschrift zu Wochenbeginn dafür gesorgt, dass die Homoehe im Turboverfahren durchs Parlament gejagt werden konnte – am letzten Sitzungstag vor der Sommerpause. Sie düpierte damit ihre eigene Partei ebenso wie die SPD. Sie wünsche sich eine Diskussion, so die Kanzlerin, die „eher in Richtung einer Gewissensentscheidung geht“. Am Tag drauf nahm die SPD Merkel beim Wort und setzte das Thema im Eiltempo auf die parlamentarische Tagesordnung. Daraufhin sorgte die Kanzlerin dafür, dass ohne Fraktionszwang über diese Frage im Bundestag abgestimmt werden konnte.

Hintergrund: Was die Öffnung der Ehe für Homosexuelle in der Praxis bedeutet

Was soll sich ändern? Das Gesetz öffnet die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare - mit allen Rechten und Pflichten. Bisher, genau genommen seit 2001, konnten Homosexuelle hierzulande nur eine Lebenspartnerschaft amtlich eintragen lassen, eine Art «Ehe light». Unterschiede zur Ehe, etwa im Miet-, Erb- und Steuerrecht, wurden über die Jahre zwar beseitigt - oft erst auf Geheiß des Bundesverfassungsgerichts. Aber es blieben Benachteiligungen. Die größte war zuletzt, dass Lebenspartner nicht gemeinsam Kinder adoptieren dürfen. Die wesentliche Änderung findet sich im Bürgerlichen Gesetzbuch. In Paragraf 1353 heißt es künftig: «Die Ehe wird von zwei Personen verschiedenen oder gleichen Geschlechts auf Lebenszeit geschlossen.» Ergänzt wurden die sieben Wörter «von zwei Personen verschiedenen oder gleichen Geschlechts».

Warum soll die Ehe Homosexuellen offen stehen? Dass die Ehe gleichgeschlechtlichen Paaren momentan verwehrt werde, sei «eine konkrete und symbolische Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer sexuellen Identität», heißt es in dem seit langem vorliegenden Gesetzentwurf des Bundesrates. «Angesichts des gesellschaftlichen Wandels und der damit verbundenen Änderung des Eheverständnisses» gebe es keine haltbaren Gründe für ein Festhalten am Status quo.

Werden aus Lebenspartnern dann automatisch Eheleute? Nein. Die Umwandlung erfolgt nur auf Wunsch. Beide Partner müssen auf dem Standesamt «gegenseitig persönlich und bei gleichzeitiger Anwesenheit» erklären, künftig eine Ehe auf Lebenszeit führen zu wollen.

Werden auch künftig noch Lebenspartnerschaften eingetragen? Nein. In Artikel 3 des Gesetzes heißt es: «Lebenspartnerschaften können ab Inkrafttreten dieses Gesetzes nicht mehr begründet werden.»

Wann können die ersten schwulen oder lesbischen Paare heiraten? Frühestens im Herbst. Das Gesetz tritt erst drei Monate nach der Verkündung im Bundesgesetzblatt in Kraft.

Kann das Ganze noch scheitern? Es gibt tatsächlich rechtliche Risiken. Konservative Unionspolitiker erwägen schon, eine Normenkontrollklage beim Bundesverfassungsgericht einzureichen. Sie argumentieren, mit der vom Grundgesetz besonders geschützten Ehe sei nur eine Verbindung zwischen Mann und Frau gemeint - auch, weil nur daraus Kinder hervorgehen könnten. So habe es auch das Verfassungsgericht in der Vergangenheit stets gesehen. Auch Kanzlerin Angela Merkel ist der Ansicht, das Grundgesetz schütze die Ehe von Mann und Frau. Sie hat deshalb im Bundestag mit Nein gestimmt. Dass sie sich einer Klage anschließt, ist aber höchst unwahrscheinlich. Die CDU-Chefin hofft jetzt auf gesellschaftlichen Frieden.

Was sagen die Befürworter der Neuregelung dazu? Sie kontern, der Ehebegriff sei im Grundgesetz nicht abschließend definiert. Dem Gesetzgeber stehe es deshalb frei, ihn zu erweitern. Auch Justizminister Heiko Maas (SPD) meint, es gebe einen Wandel des traditionellen Eheverständnisses. Wegen der Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers sei die Ehe für alle also verfassungsrechtlich zulässig. Der Wortlaut der Verfassung hilft in dem Streit tatsächlich kaum weiter: «Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung», heißt es in Artikel 6, Absatz 1. Torsten Holtz

Für die sich öffentlich eher emotionsarm präsentierende Physikerin ist das Thema natürlich keine Herzensangelegenheit. Merkel hat vor allem ihre eigenen Perspektiven im Kopf. Sie geht davon aus, nach der Bundestagswahl mit Parteien koalieren zu müssen, die in den vergangenen Wochen aus der Homoehe einen Stolperdraht für mögliche Koalitionsverhandlungen gemacht haben, über den sich Merkels Partei und die CSU im Herbst hätten quälen müssen. Diesen Prozess hat sie mit ihrem beiläufig wirkendem Montagabendmanöver zu einer Petitesse im Wahlkampf gemacht. Auch die härtesten Konservativen in den beiden Schwesterparteien der Union müssen sich nun fügen – mehr oder weniger laut protestierend.

Für die chronisch glücklosen Sozialdemokraten fühlt sich die Sache deshalb auch wie eine weitere Demütigung an. Haben sie nicht stets und laut für die Sache der Schwulen und Lesben gestritten, während die Kanzlerin nun auch dank sozialdemokratischer Parlamentsstimmen bei Gegenstimmen aus den eigenen Reihen die Lorbeeren ernten wird? Auf seinem Blog ärgerte sich ein renommierter SPD-Kampagnenberater: „Das verschwurbelte und verstammelte ‚go‘ der Kanzlerin zur Homehe erinnert sehr an Günter Schabowskis Maueröffnung aus Versehen. Muss man als Schwuler Angela Merkel jetzt dankbar für die Ehe für alle sein?“, fragte sich Frank Stauss und lieferte die Antwort selbst: „Keine fünf Sekunden. Für dieses unwürdige, zum Himmel stinkende und dann auch noch völlig verstolperte taktische Manöver nach über zwölf Jahren Vollblockade der CDU-Vorsitzenden kann man sich nur fremdschämen.“ Auch im Bundestag meldeten sich Wutsozis: „Merkels vermeintliche Kehrtwende ist purer Opportunismus“, sagte Rechtspolitiker Christian Flisek. Die Union, so Flisek weiter, habe entsprechende Vorhaben der Sozialdemokraten stets blockiert. Und: „Da steckt keine Haltung, kein Umdenken hinter. Mir bleibt angesichts dieses Rumeierns der Atem weg. Merkels Umgang mit derart sensiblen Themen ist beschämend.“

Alles richtig. Nur: Seit wann gelten taktisch elegante Manöver, die auch strategisch schlau sind, als Malus für einen Politiker? Vielleicht ärgern sich die SPD-Leute über sich selbst. Vielleicht hatten Flisek und Stauss kurz vor ihren Beschimpfungen kapiert, dass sich die SPD-Fraktion mit ihrer Turboabstimmungsinitiative zum Steigbügelhalter der Kanzlerin machte. „Lustig zu sehen, dass die SPD sich wie ein Schnitzel darüber freut, ein wesentliches Hindernis für schwarz-gelbe oder Jamaika-Koalitionsverhandlungen aus dem Weg geräumt zu haben“, lautete die messerscharfe Analyse des Münchner Autors und Historikers Richard Volkmann zur Performance der Sozialdemokraten.

Den Homosexuellen mit Ehewunsch kann es jetzt und später egal sein, warum ihnen eine Selbstverständlichkeit angedeiht. Eines darf man der SPD bei aller verständlichen Wut aber auch nicht durchgehen lassen; sich nämlich jetzt als prinzipienfeste politische Kraft zu inszenieren, die aus reinem Verantwortungsgefühl für die Homosexuellen noch eben schnell die Ehe für alle realisiert hat. Denn natürlich ging es der SPD und ihrem Spitzenkandidaten Martin Schulz um Wahlkampf und darum, Merkel und die Union vorzuführen – was, wie ausgeführt, grandios daneben ging.

Die SPD sollte vielleicht mal darüber nachdenken, warum ihr kaum jemand die Rolle als Vorkämpferin der Menschenrechte abnimmt. Ein kleiner Tipp: Es könnte daran liegen, dass es schreiend bigott ist, wenn man, wie vor einer Woche auf einem Parteitag geschehen, Martin Schulz dafür feiert, der Kanzlerin wegen Inhaltsleere einen „Anschlag auf die Demokratie“ vorzuwerfen, während man gleichzeitig mit Gerhard Schröder einem Mann zujubelt, der als Lobbyist für ein Regime unterwegs ist, das europäische Staaten überfällt, europafeindliche Bewegungen unterstützt, EU-Staaten destabilisiert und Wahlen manipuliert. Anders gesagt: Solange die SPD international gemeinsame Sache mit Despoten und Diktatoren macht, wie etwa Sigmar Gabriel, der als Außenminister die in Osteuropa verhasste deutsch-russische Gaspipeline Northstream 2 vorantreibt, ist sie innenpolitisch unglaubwürdig. Auch für Sozis gilt: Es gibt kein richtiges Leben im falschen.

von Jan-Philipp Hein

erstellt am 30.Jun.2017 | 21:00 Uhr