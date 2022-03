Norddeutschland : Ein Radfahrer stirbt - und Dutzende Passanten stören die Polizei

Ein Radfahrer ist gestorben, die Polizei nimmt ihre Arbeit auf – und das dauert nun einmal eine Weile. Einigen dauert es zu lange. Unbeteiligte ignorieren die Absperrung und stören die Polizisten. So geschehen nach einem Unfall in Osnabrück.

Am Mittwoch ist in Osnabrück (Niedersachsen) ein 62-jähriger Radfahrer von einem abbiegenden Lkw überfahren worden. Der Fahrer hatte ihm die Vorfahrt genommen. Für den Radler kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch unter dem Lkw. Die Polizei sperrte für die Unfallaufnahme den Bereich vor und hinter dem Lkw komplett ab – also über die gesamte Breite der S...

