Panorama : Elbchaussee-Bauarbeiten: Sperrung wegen Sturm verlängert

Die Sperrung der Sieberlingstraße an der Kreuzung zur Elbchaussee in Hamburg muss bis Mittwoch (23. Februar) verlängert werden. Das andauernde Sturmtief verzögert die Bauarbeiten, wie der Hamburger Landesbetrieb für Straßen, Brücken und Gewässer am Freitag mitteilte.

Ursprünglich sollte die Sieberlingstraße ab Samstag wieder befahrbar sein. Nun ist die Zufahrt für den Durchgangs-, Liefer- und Radverkehr weiterhin von beiden Seiten nicht möglich. Für Fußgänger bleibt der Kreuzungsbereich zugänglich. Die bereits bestehende Busumleitung der Linie X21 wird beibehalten. Zudem wird die Bushaltestelle Teufelsbrück (Fähre)...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.