Kriminalität : Erneut Messerangriff auf Polizistin in Frankreich

Immer wieder steht die französische Polizei im Fokus von gewalttätigen Angreifern. Nun hat ein Mann eine Polizistin mit einem Messer attackiert und ist anschließend stundenlang auf der Flucht.

La Chapelle-sur-Erdre | Angst und Schrecken in einer französischen Kleinstadt: Wieder erschüttert ein Messerangriff auf eine Polizistin unser westliches Nachbarland. Ein Mann hatte am Freitagvormittag eine Polizeimitarbeiterin in der Nähe der Großstadt Nantes auf dem Kommissariat attackiert und verletzt. Der Mann ergriff anschließend die Flucht, Hunderte Einsatzkräfte suc...

