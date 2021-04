Wetter : Erstmals seit vielen Jahren zu kalter April

So kalt war es im vierten Monat eines Jahres seit langem nicht mehr. Einer Bilanz des Deutschen Wetterdienstes zufolge könnte sich der April als kältester Monat der letzten 30 Jahre erweisen.

Offenbach am Main | In den vergangenen Jahren hat der April in Deutschland schon reichlich Frühlingswärme gebracht - das ist in diesem Jahr anders. Auch wenn die vorläufige Bilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) erste Ende der Woche ansteht, zeichnet sich schon jetzt ab, dass der Monat unter der Temperatur-Norm des langjährigen Mittels liegen dürfte und sich als kä...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.