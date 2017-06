Stauprognose : Ferienbeginn: Autobahnen füllen sich Richtung Süden

vergrößern 1 von 1 Foto: Uwe Lein 1 von 1

Autofahrer müssen am Wochenende (23. bis 25. Juni) mit Verzögerungen rechnen. Das teilen der Auto Club Europa (ACE) und der ADAC mit.

Die Bundesländer Bremen, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen starten in die Sommerferien. Vor allem auf den Strecken in den Süden und auf den Routen zu den Küsten von Nord- und Ostsee rechnen die Clubs mit viel Verkehr. Auch die Straßen um die großen Ballungszentren wie Hamburg, Berlin, Rhein-Ruhr, Rhein-Main und München füllen sich. Mit «massiven Staus» indes rechnet der ACE noch nicht. Auch der ADAC sieht keinen «stundenlangen Stillstand», eng werde es aber auch im Norden und im Osten des Landes.

Ab Freitagnachmittag müssen sich die Reisenden auf volle Straßen einstellen. Ab etwa 19.00 Uhr bessere sich die Lage. Voll wird es am Samstagvormittag vor allem in südlicher Richtung und auf den Wegen zu den Küsten. Hier lichte sich die Lage erst am Nachmittag. Am Sonntag ist abgesehen von Ausflüglern nur mit «wenigen Störungen» zu rechnen, so der ACE . Staugefahr herrscht am Wochenende vor allem auf den folgenden Strecken:

A 1 Köln - Dortmund - Bremen - Hamburg - Lübeck - Puttgarden; beide Richtungen A 1/A 7/A 23/ A 24 Großraum Hamburg A 2 Dortmund - Hannover - Berlin A 3 Passau - Nürnberg - Würzburg - Frankfurt/Main - Köln - Arnheim; beide Richtungen A 4 Dresden - Chemnitz - Erfurt - Olpe A 5 Kassel - Frankfurt/Main - Karlsruhe - Basel A 6 Kaiserslautern - Mannheim - Heilbronn - Nürnberg; beide Richtungen A 7 Hamburg - Flensburg - Hannover; beide Richtungen; Hannover - Kassel - Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte A 8 Salzburg - München - Stuttgart - Karlsruhe, beide Richtungen A 9 Berlin - Nürnberg - München, beide Richtungen A 20 Lübeck - Rostock, beide Richtungen A 31 Meppen - Leer; zwischen Weener und Leer-Nord Vollsperrung in beiden Richtungen vom 20. Juni (21:00 Uhr) bis 23. Juni (06:00 Uhr) A 72 Chemnitz - Plauen - Hof A 81 Singen - Stuttgart A 93 Rosenheim - Kiefersfelden; beide Richtungen A 96 Lindau - München; beide Richtungen A 99 Umfahrung München

Auch in Österreich macht sich die Ferienreisewelle bemerkbar. Vor allem in südlicher Richtunk komme es am Samstag von Vormittag bis in den Nachmittag hinein zu Verzögerungen und Staus. Auch hier verlaufe allerdings der Sonntag ruhig.

In der Schweiz füllt ebenfalls der Durchgangsverkehr aus dem Norden die Strecken, allerdings noch nicht zu stark. Denn viele Reisende aus dem Osten und Norden Deutschlands sowie Skandinavien nähmen die Routen durch Österreich. Am Freitag und Samstag könne es aber dennoch zu Staus vor dem Gotthardtunnel kommen. Als Ausweichroute nennt der ACE die Strecke Lindau - Bregenz - Chur und über den San-Bernardino-Pass.

von dpa

erstellt am 22.Jun.2017 | 10:16 Uhr