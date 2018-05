Aus Bananenkarton gefallen : Feuerwehr sucht riesige Spinne in Bochumer Supermarkt

Ein Mitarbeiter fand die Spinne in einem Bananenkarton. Sie krabbelte davon und ist im Markt verschwunden.

von dpa

11. Mai 2018, 20:05 Uhr

Bochum | Mehrere Feuerwehrleute in Schutzanzügen und ein Kammerjäger haben am Freitag in einem Bochumer Supermarkt nach einer riesigen Spinne gesucht. Ein Mitarbeiter habe das "handflächengroße" und möglicherweise giftige Tier am Morgen beim Auspacken von Bananenkisten bemerkt, teilte die Feuerwehr mit. Daraufhin habe er die Kiste fallen gelassen und das Tier sei davongekrabbelt.

Zehn Einsatzkräfte durchsuchten zunächst erfolglos sämtliche Obstregale und Kisten. Dann übernahm ein Kammerjäger die ausgiebige Suche bis zum frühen Abend. "Wir haben den kompletten Markt und das Lager auf den Kopf gestellt", sagte eine Sprecherin des Discounters.

Aktuelle Einsatzinfo - Derzeit sind wir mit 10 Einsatzkräften an einem Supermarkt an der Markstr. im Einsatz. Dort bemerkten Mitarbeiter eine große und evtl. giftige Spinne in einem Bananenkarton. Der Markt wurde gesperrt. #fwbo #EinsatzfürBochum pic.twitter.com/Zja9xDLSXv — Feuerwehr Bochum (@FW_Bochum) 11. Mai 2018

Nun müsse in Absprache mit dem Veterinäramt über weitere Maßnahmen entschieden werden. Ein nächster Schritt könnte demnach sein, den Supermarkt auszuräuchern. Nach ersten Einschätzungen soll die Filiale noch bis Montag geschlossen bleiben.