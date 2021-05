Kriminalität : Flucht aus Psychiatrie: Geiselnehmer legt Geständnis ab

Zwei Männer bedrohen Pfleger mit Messern und fliehen aus der Psychiatrie - der Ausbruch endet für einen von ihnen tödlich. Nun legt der überlebende Ausbrecher vor Gericht ein Geständnis ab.

Kleve | Nach einer spektakulären Geiselnahme und Flucht aus der geschlossenen Psychiatrie in Bedburg-Hau vor einem Jahr hat einer der Ausbrecher vor dem Landgericht Kleve am Mittwoch ein Geständnis abgelegt. Er habe einem Pfleger ein Messer an den Hals gehalten und ihn unter Todesdrohungen gezwungen, ihn und einen Mitpatienten aus der streng gesicherten An...

