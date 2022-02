Österreich : Forscher sitzen in Salzburger Höhle fest

Für viele wäre es ein Alptraum - für Höhlenforscher ist es nichts ganz Ungewöhnliches, in einer Höhle festzusitzen. Für drei Experten aus Polen wird die Lamprechtshöhle in Österreich zur Falle.

In der Lamprechtshöhle in Österreich sitzen drei Höhlenforscher aus Polen fest. Die Mitglieder einer angemeldeten Expedition können nicht mehr ins Freie Schmelzwasser ist in das Gangsystem eingedrungen und ein nun bis zur Decke gefüllter Höhlensee versperrt den Rückweg, wie das Land Salzburg mitteilte. „Wir sind optimistisch, weil die Forscher bestens ...

