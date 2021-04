Polizei-Einsatz in NRW : Frau bei Streit um Corona-Schutzmaske verletzt

Beim Masken-Tragen gibt es viele falsche und nur einen richtigen Weg. Daraus entspinnen sich immer wieder Diskussionen. In NRW ist eine Auseinandersetzung um einen verrutschten Mund-Nasen-Schutz eskaliert.

Hagen | Bei einem Streit um das korrekte Tragen einer Corona-Schutzmaske ist in Nordrhein-Westfalen eine Frau leicht verletzt worden. In der Warteschlange vor einem Geschäft in Hagen seien eine 38-Jährige und ein Mann (52) aneinandergeraten und handgreiflich geworden, teilte die Polizei mit. Der Mann habe die Frau mehrfach aufgefordert, ihren Mund-Nasen-Sc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.