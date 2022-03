Panorama : Frau fährt Schlangenlinie und wird gestoppt: 2,2 Promille

Ein aufmerksamer Autofahrer hat in Schwerin eine betrunkene Autofahrerin am frühen Morgen gestoppt. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, war die 49-Jährige dem Mann am Mittwochmorgen aufgefallen, weil sie vor ihm fuhr und ihr Wagen dabei einige Male gefährlich in den Gegenverkehr geriet. Autofahrer mussten mehrfach ausweichen.

Der 58-jährige Mann überholte und winkte der Frau so zu, dass sie anhielt. Die alarmierten Beamten stellten einen Atemalkoholwert von 2,2 Promille fest. Die Frau aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim war auf dem Weg in die Stadt, musste Schlüssel und Führerschein abgeben und sich abholen lassen. Dem Autofahrer aus der Region dankte der Polizeisprecher ...

